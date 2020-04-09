"أمانة جدة" ترصد 609 مخالفات متعلقة بـ كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية، بمواصلة متابعة التزام المراكز التجارية والمحال والأسواق ضمن الجهود المشتركة في مكافحة فايروس كورونا المستجد؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وحماية المجتمع، وأسفرت الحملة أمس عن رصد (609) مخالفات وإشعار (1047) موقعاً ضمن نطاق بلديات الشمال والشرق والجنوب، وبلغ عدد الجولات (1809) جولات.

وعملت الحملة على متابعة الجهود الاحترازية وتشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية، وشملت متابعة صوالين الحلاقة والمتاجر الغذائية والمقاهي وقصور الأفراح والمطاعم والمراكز التجارية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.

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