"معانا يارب".. محمد علي رزق يروج لـ'ليالينا' في رمضان

نشر الفنان محمد علي رزق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة يروج لمسلسله الرمضاني "ليالينا''، حيث كتب "رزق" قائلا: "مرتضى، مسلسل ليالينا رمضان 2020 دراما رمضان على Cbc، معانا يارب".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: هتنور رمضان بأعمالك الجميلة اللي معودنا عليها دايما بالتوفيق دايما يارب بنحبك.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها "رزق" في مسلسل ''أفراح ابليس"، الذي شارك في بطولته كلا من صابرين، جمال سليمان، ايناس عز الدين، ياسر فرج، أحمد صفوت، هنادي مهنى، كمال أبو ريا، منى عبد الغني، محمود الجندي، نادية رشاد، وآخرون.