"معانا يارب".. محمد علي رزق يروج لـ'ليالينا' في رمضان

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان محمد علي رزق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

 

وظهر في هذه الصورة يروج لمسلسله الرمضاني "ليالينا''، حيث كتب "رزق" قائلا: "مرتضى، مسلسل ليالينا رمضان 2020 دراما رمضان على Cbc، معانا يارب".

 

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: هتنور رمضان بأعمالك الجميلة اللي معودنا عليها دايما بالتوفيق دايما يارب بنحبك.

 

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها "رزق" في مسلسل ''أفراح ابليس"، الذي شارك في بطولته كلا من صابرين، جمال سليمان، ايناس عز الدين، ياسر فرج، أحمد صفوت، هنادي مهنى، كمال أبو ريا، منى عبد الغني، محمود الجندي، نادية رشاد، وآخرون.

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الكشف عن البديل الأنسب لـ "ميسي" في برشلونة

منذ 42 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب خارج التوقعات.. الأهلي يفاوض البرازيلي "المرعب"

منذ ساعة و 24 دقيقة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 8 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. رمضان صبحي يصدم جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

05:58 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر