أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-4-2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
829 إلى 833
|
عيار 22
|
760 إلى 764
|
عيار 21
|
725 إلى 729
|
عيار 18
|
621 إلى 625
|
عيار 14
|
483 إلى 486
|
عيار 12
|
414 إلى 417
|
الاونصة
|
25.769 إلى 25.911
|
الجنيه الذهب
|
5,800 إلى 5,832
|
الكيلو
|
828.571 إلى 833.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
834.25 جنيه
|
54.19 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
764.75 جنيه
|
49.68 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
730 جنيه
|
47.42 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
625.75 جنيه
|
40.65 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
486.75 جنيه
|
31.61 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
417.25 جنيه
|
27.10 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
312.75 جنيه
|
20.32 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,234 جنيه
|
1,685 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,840 جنيه
|
379.36 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
834,250 جنيه
|
54,193 $
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