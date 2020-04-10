أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-4-2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا، بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية، بعد حدوث قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبالرغم من ذلك تغلق محلات الذهب غدًا وحتى يوم الإثنين المقبل، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 834.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 730  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,840 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 730 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  834.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,840  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

829 إلى 833

عيار 22 

760 إلى 764

عيار 21

725 إلى 729

عيار 18

621 إلى 625

عيار 14

483 إلى 486

عيار 12

414 إلى 417

الاونصة

25.769 إلى 25.911

الجنيه الذهب

5,800 إلى 5,832

الكيلو

828.571 إلى 833.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 834.25 جنيه      

 54.19 $

سعر الذهب عيار 22

 764.75 جنيه

 49.68 $

اسعار الذهب عيار 21

730 جنيه           

47.42 $

اسعار الذهب عيار 18

625.75 جنيه

40.65 $

سعر الذهب عيار 14

486.75  جنيه

31.61 $

سعر الذهب عيار 12

 417.25 جنيه

27.10 $

سعر الذهب عيار 9

312.75 جنيه

20.32 $

اسعار أوقية الذهب

26,234 جنيه

1,685 $

اسعار جنيه الذهب

5,840 جنيه

379.36 $

اسعار كيلو الذهب

834,250 جنيه

54,193 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 4.1 بالمائة بما يعادل 68.50 دولار ليصل إلى مستوى 1752.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر الأول لعام 2012.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة إلى 1681.35 دولاراً للأوقية رابحاً 35.11 دولار.

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