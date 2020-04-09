كورونا.. تجاوز عدد ضحايا الفيروس الـ12 ألفا حالة في فرنسا
الخميس 09/أبريل/2020 - 11:55 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1341 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 12210 أشخاص في البلاد.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة" أن عدد الوفيات في دور رعاية المسنين قفز بنسبة 52% خلال اليومين الأخيرين، وتم تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا، بواقع 4799 إصابة ليبلغ العدد الإجمالي 117 ألفا و749 حالة.
وأكدت الصحة الفرنسية على انخفاض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في البلاد بواقع 82 حالة أو 1.1%، فيما يبلغ عدد المصابين بكورونا في العناية المركزة حاليا 7066 شخصا.
كما تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تحتل حاليا المركز الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و584 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 94 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 348 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 450 ألف حالة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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