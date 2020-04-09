كورونا.. تجاوز عدد ضحايا الفيروس الـ12 ألفا حالة في فرنسا





أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1341 حالة وفاة جديدة ب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 12210 أشخاص في البلاد .





وأوضحت بيانات وزارة الصحة" أن عدد الوفيات في دور رعاية المسنين قفز بنسبة 52% خلال اليومين الأخيرين، و تم تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا، بواقع 4799 إصابة ليبلغ العدد الإجمالي 117 ألفا و749 حالة.





وأكدت الصحة الفرنسية على انخفاض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في البلاد بواقع 82 حالة أو 1.1%، فيما يبلغ عدد المصابين بكورونا في العناية المركزة حاليا 7066 شخصا.





كما تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تحتل حاليا المركز الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.



