مانويل جوزيه: قرار أحمد فتحي سئ وأنصح عاشور بالاعتزال

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:59 م
فتحي
فتحي
علي نبوي
علق البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على قرار أحمد فتحي بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية "أحمد فتحي اتخذ قرار سئ للغاية بالرحيل عن النادي الأهلي، وهو يحزني ولكن في النهاية هو يعلم بأن المبلغ المالي أكبر في بيراميدز".

وأضاف :"كنت أتمنى بقاء اللاعب في النادي الأحمر وإنهاء مشواره لأنه واحدا من أفضل اللاعبين الذين دربتهم".

وعن نصيحته لحسام عاشور والذي أعلن الأهلي عدم تجديد تعاقده معه قال :"أنصح عاشور بالاعتزال داخل النادي الأهلي، هو اتولد في النادي ولا بد أن يختم فيه".

وواصل :"عصام الحضري من أفضل حراس المرمى الذين قمت بتدريبهم لكن أزمته دائما تكون في طريقة تفكيره".

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