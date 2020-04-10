"حسيت بفخر".. تعلق محمد هنيدي على توجهات الرئيس السيسي بارتداء القفازات للعمال

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

علق الفنان محمد هنيدي، على فيديو الرئيس عبدالفتاح السيسي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حينما انفعل على أحد المهندسين بسبب عدم الالتزام بإتباع إجراءات الدولة في الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الفيديو على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق عليه قائلا:" بالنسبالي انا حسيت بسعادة كبيرة وفخر لما شوفت الفيديو ده.. لما الرئيس يكون ابن بلد مانخفش على ولاد البلد".

 

يشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

 

وقال الرئيس خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية:"هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه ؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟، وأضاف الرئيس:"انا هعدي تاني ولو ملقيتش الاجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".

 

وقال النجم محمد هنيدي، إنه نشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دي حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".

 

وأضاف هنيدي، أنه ليس لديه جيش الكتروني على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه في بعض المواقف التي يتعرض لها، معلقا: "معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دي هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلي يا جماعة، وذلك في تصريحات له ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذى يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية.


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