أسعار الدولار اليوم الجمعة 10-4-2020.. أسبوع صمود الجنيه المصري بدعم من "المركزي"

سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .

و سجل الدولار ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، مصر ايران للتنمية ، المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية سلبية وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي.









وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم عن إضافة 6.6 مليون طلب إلى طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.





فيما تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 سنوات مع مخاوف وباء كورونا، بينما تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين خلال الشهر المنصرم.





كما واصل الاحتياطي الفيدرالي جهوده لدعم الاقتصاد الأمريكي معلناً عن تقديم قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار.





ومن جانبه، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تعافياً قوياً بعد انتهاء أزمة كورونا.





وتعرضت العملة الخضراء لضغوط مع تراجع إصابات الفيروس المميت، وتفاؤل المستثمرين بشأن قرب انتهاء الأزمة الجارية، مما دفهم للابتعاد عن الملاذ الآمن النقدي "الكاش" وعودتهم إلى الأصول الخطرة.





وبلغ عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" أكثر من 432 ألف شخصاً في الولايات المتحدة، مع وفاة ما يزيد عن 14 ألف شخص حتى الآن.





وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.7 بالمائة لتسجل 1.0973 دولار، كما تراجعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 108.50 ين.





فيما تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1.2468 دولار، كما هبط مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 0.9659 فرنك.





وفي نفس الوقت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 99.580