وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب مصر

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تحريض البعض للطلاب بعدم حل الامتحان، قائلًا: "طلاب مصر بخير، والغالبية الساحقة من الطلاب عارفين مصلحتهم كويس، وإحنا فخورين بيهم".





وأشار "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن حوالي 580 ألف طالب يدخلون على موقع الوزارة لتأدية الامتحانات يوميًا.





وتابع وزير التربية والتعليم: "معلمي مصر أيضًا بخير، ونفتخر بهم".





وانطلق الأحد الماضى 5 إبريل امتحان أولى ثانوى التجريبى، حيث حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.





ونجحت المنصة الإلكترونية فى استيعاب 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.





الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.





يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد المصابين إلى 1699 حالة.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



