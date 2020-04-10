أغاني سلينا جوميز تحتل الـ 10 Top على "I tunes"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

تحتل اليوم عدة أغاني للمثلة والمغنية الأمريكية سلينا جوميز، قائمة التوب 10 على I Tunes، من ألبومها الجديد "Rare"، حيث تم إطلاق الألبوم في يناير العام الجاري، حيث وصفته النجمة الشابة بأنه "الموسيقى الأكثر صدقا" التي قدمتها على الإطلاق.

ويعتبر هذا الألبوم عودة بالنجمة الأمريكية سيلينا، للساحة الغنائية مرة أخرى بعد 5 سنوات من إطلاق ألبومها الأخير "Revival"،
يحتوي البوم " Rare علي 13 أغنية وهم :' Rare، Dance again، Look at her now، lose you to love me، People you know ، Let me get there crowded rooms kinda crazy، Fun، Cut you off، A sweet place"

يذكر أن "جوميز" أصدرت ثلاث أغاني اليوم من ألبوم "Rare"، وحصدت نسب مشاهدات عالية تخطت ال نصف مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحة، وهم "Boyfriend"، "Souvenir"، "She".

ويشار إلى أنه أصدر الموقع العالمي" Top beauty world"، قائمة بأجمل 100 امرأة في العالم.

وتضمنت القائمة، للفنانة سيلينا جوميز، إيميليا كلارك، الممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والممثلة الأمريكية أنجلينا جولى، والممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، والكورية الجنوبية إم يونا، وعارضة الأزياء الاسترالية ميراندا كير، وشملت القائمة عارضة الأزياء، بربارا بالفن، والممثلة الفلبينية لايزا سوبيرانو، والنجمة جينيفر لورنس، والهندية هاندة أرتشيل، وعارضة الأزياء جيجي حديد، والعارضة أدريانا ليما، والممثلة إيما واتسون، عارضة أزياء هندية تايلور هيل، والمغنية زيندايا، والكوبية لورين هراقى، فيما جاءت في المركز الـ 70 المطربة المصرية هايدى موسى.

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