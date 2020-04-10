استمارة تسجيل العمالة الغير منتظمة على موقع الأزهر "بيانات العمالة الغير منتظمة"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:00 ص
موقع الازهر بيت الزكاة
موقع الازهر بيت الزكاة
استمارة تسجيل العمالة الغير منتظمة على موقع الأزهر "بيانات العمالة الغير منتظمة"

انتشر البحث عن استمارة بيت الزكاة والصدقات المصري لصرف إعانة الأزهر الشريف للعمالة الغير منتظمة لعام 2020، حيث يعمل الأزهر على تخفيف الضغط عن كاهل الأسرة المصرية خلال تداعيات فترة الحجر الصحي عن طريق صرف إعانة عاجلة من بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يُشرف عليه وعلى أوجه الصرف به مشيخة الأزهر وعلى رأسها فضيلة الإمام أحمد الطيب.


استمارة بيت الزكاة لتسجيل العمالة اليومية

ويمكن الدخول على بوابة الأزهر الشريف من أجل تسجيل الرغبة في الحصول على إعانة بيت الزكاة والصدقات المصري، حيث اتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية التسجيل على الموقع لجميع العمالة الغير منتظمة في جميع المحافظات خلال الفترة الحالية من خلال اتباع بعض الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني.


موقع الازهر بيت الزكاة

الدخول على استمارة بيت الزكاة المصري من هنا.

كتابة الاسم على مرتين، في المستطيل الأول يتم كتابة الاسم الأول فقط بينما في المستطيل الثاني يتم كتابة باقي الاسم.

إدخال الرقم القومي كاملاً وبعض البيانات الأخرى.

تسجيل متوسط دخل الأسرة ونوع الحالة الإجتماعية.

رفع صورة البطاقة على الموقع بعد تقليل حجمها عن طريق الموقع المذكور أسفل المربع.

التأكيد على الموافقة على الشروط وصحة المعلومات المُقدمة إلى الموقع والأزهر بوجه عام.


بيت الزكاة العاملة اليومية

وبعد اتمام عملية التسجيل يتم الإنتظار للتواصل معك عن طريق الأزهر بعد التدقيق في البيانات التي تم إدخالها، وسيتم إرسال الأموال عبر إحدى الطرق التي سيقوم الموقع بإعلانها فيما بعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن انتهت الفترة المُتاحة للتسجيل على الموقع، لذا فموقع الأزهر الشريف لا يستقبل أية طلبات للتسجيل على الموقع، ويقوم الأزهر وبيت الزكاة بدراسة الطلبات التي تم استلامها من أجل البدء في اجراءات صرف المعونة العاجلة.

استمارة تسجيل العمالة الغير منتظمة على موقع الأزهر "بيانات العمالة الغير منتظمة"

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رابط مباشر | طريقة وخطوات التسجيل للحصول على إعانة الأزهر الشريف للعمالة الغير منتظمة

"اللينك" والخطوات.. تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة عبر بوابة الأزهر

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