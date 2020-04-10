فايلر يطلب تدعيم 4 مراكز في الميركاتو الصيفي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:02 ص
فايلر
فايلر
علي خلاف
طلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

طلبات فايلر في الصيف
وحدد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للأهلي ، احتياجاته الفنية المبدئية، بشأن صفقات الموسم المقبل.

ووضع فايلر تدعيم مركز الجناح في مقدمة أولوياته، إلى جانب رأس الحربة، والظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم، بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع لكثرة إصابات لاعبيه وغيابهم لفترات طويلة.

ولم يحسم رينيه فايلر حتى الآن مصير مركز حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامي، حيث لم يتوصل السويسري للقرار النهائي بشأن استقدام حارس جديد أو الاكتفاء بالحراس الحاليين خاصة بعد تألق محمد الشناوي حارس الأحمر الأساسي.

ويدرس المدرب السويسري رنيه فايلر ضم لاعب بيراميدز محمد حمدي لتدعيم مركز الظهير الأيسر للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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