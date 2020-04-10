سويدية متعافية من كورونا: فوجئت بالمستوى الطبي في مصر

قالت ميريت سينفرو، مصرية سويدية متعافية من كورونا، إنها دخلت المستشفى بمصر لتلقي العلاج ببطاقتها المصرية، وفوجئت بمستوى النظام الطبي والصحي، وتابعت: "شئ على مستوى عال جدًا".





وأضافت "سينفرو"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت متخوفة في بداية الأمر وحاولت الهرب ولكن الطاقم الصحي طمأنها وخضعت للعلاج حتى تماثلت للشفاء، مضيفة: "اتصلت بشقيقي في السويد وقلت له أنا خائفة ولكن لما تم عزلي في مستشفى العجمي وأثناء صعودي لسيارة الإسعاف تلقيت اتصالًا من وزارة الصحة أخبروني بالإجراءات وأنا أطمنت وعرفت أن فيه نظام وفيه حد يتواصل معي".





وأشارت المتعافية من فيروس كورونا، إلى أنها انبهرت بالإجراءات والنظام الصحي عال المستوى، وتابعت: "النظافة على مستوى عال والنظام يسير بدقة.. وأنا فرحت بكدا وقلت للعائلة على ده".





وأعربت عن فخرها بمصريتها، مضيفة: "أنا والدتي سويدية ولكن والدي مصري وافتخر أني مصرية"، مشيرة إلى أنها ظلت فى المستشفى لمدة 22 يومًا وشعرت أنها وسط أهلها بفضل تعامل الطاقم الطبى معها، معقبة: "الناس قلبهم كبير ومفيش زيهم.. ولم أكن أتوقع شيء مثل ذلك".





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



