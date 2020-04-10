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أستاذ بـ"هارفارد" يكشف عن تأثير أدوية الضغط على فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:37 ص
أسامة حمدي
أسامة حمدي
أمنية فوزي
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، إنه لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أن معدلات انتشار فيروس كورونا بدأ يثبت، وذلك يعني أن سياسية التباعد الاجتماعي التي تطبقها مصر سياسة جيدة جدًا وستؤتي ثمارها.

وأضاف "حمدي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تقلل من تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي والقلب وجهاز المناعة؛ لأنها توقف دخول مادة هامة إلى داخل الخلية، ناصحًا مرضى الضفط بالاستمرار في الأدوية؛ لأنها وقائية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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