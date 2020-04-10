الهلال الأحمر: لن نتوقف حتى ينتهي وباء كورونا

قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية تلعب دورًا مهمًا جدًا على مستوى محافظات الجمهورية وهو دور مكمل لدور الدولة المصرية، وتابع: "نعمل من خلال خطة معدة مسبقًا وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة وبالتحديد وزارة التضامن الاجتماعي.. لن نتوقف حتى ينتهي هذا الوباء".





وأضاف "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن "الجمعية تقوم بتعقيم وتطهير المؤسسات إلى جانب التوعية الصحية ومنها إرسال رسائل نصية، أو من خلال السوشيال ميديا، إلى جانب تفعيل، حملة متطوع فى كل شارع"





وتابع: "نعمل على تحديد المواطنين الذين فى حاجة للمواد الطبية ونقدم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المحتاجة وتوعية المواطنين بالتعليمات الصحية السليمة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



