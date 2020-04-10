مدرب بلجيكا السابق: فايلر قادر على تحقيق الإنجازات مع الأهلي

قال جورج لينكز المدرب السابق لمنتخب بلجيكا إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادرا على قيادة الفريق الأحمر لتحقيق الألقاب.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"فايلر مدرب جيد ولديه رؤية وتاريخ في أوروبا".



وتابع "فايلر قادر على تحقيق الأنجازات مع الأهلي لما يمتلكه من خبرات".



وأشار:"الأهلي فاوضني من قبل لتدريبه ولكني كنت مرتبط بعقد مع منتخب تونس ".



وحول مستبل كرة القدم بعد فيروس كورونا قال :"من المؤكد ان كورونا ستؤثر على مستقبل كرة القدم، والدوري البلجيكي سيعود منتصف أغسطس".