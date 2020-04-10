زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة فيروس كورونا
الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:11 ص
محمد الدمتناوي
تبرع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بمعدات طبية لمستشفيات ولاية بجاية، لدعم السلطات الجزائرية من أجل مكافحة فيروس كورونا.
حيث أعلنت الصفحة الرسمية لولاية بجاية، أن مؤسسة زيدان الخيرية تبرعت بتجهيزات طبيبة من بينها 5 أجهزة إنعاش، وأجهزة للكشف والمعاينة سيتم تحويلها إلى مستشفيات المقاطعة.
وجاء ذلك للتعبير من قبل زيدان عن مساعدته لبلده الأصلي، من أجل مكافحة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا، في واقعه للتعبير عن الألتزام بمبدأ التضامن.
ومن جانبه قدمت السلطات المحلية لولاية بجاية الشكر للفرنسي زين الدين زيدان، ولوالده إسماعيل زيدان، مدير مؤسسة زيدان الخيرية، على هذه المساهمة القيمة.