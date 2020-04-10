سيد رجب: نجوميتي تأخرت.. والنجاح قسمة ونصيب





أكد الفنان سيد رجب، أن النجاح قسمة ونصيب، مؤكدًا أنه اجتهدت كثيرًا حتى أحقق النجاح الذي أتمناه.





وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه انتشاره ومعرفة الناس بي والنجاح الذي تحقق في السنوات الأخيرة هو نصيب.





وأشار إلى أن حياتي بها مراحل كثيرة ليس جميعها ناجح لكن كنت راضيًا بما كتبه الله وأمارس استمتاعي بالفن، ولكني أعتبر نفسي دؤوبًا جدًا وصممت أن أنجح ووضعت هدفا أمام عيني حتى حققته.





وبالفعل تحقق في فترة متأخرة، وقبلها كنت ممثلا مسرحيًا وسعيدًا أيضا لكن بالنهاية لا أحد يكره أن يكون أكثر نجاحا ونجومية، وعلى الجميع أن يتبع الدأب والمثابرة حتي يحصل على ما يتمنى مهما تأخر ذلك.



