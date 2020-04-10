الغرف التجارية: "أسعار الذهب هتنط الفترة الجاية"

قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هبوط الأسهم أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب، مشيرا إلى أن الذهب هو الملاذ الأفضل للاستثمار، في ظل أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.





وتوقع "رزق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، ارتفاع أخر في أسعار الذهب الفترة المقبلة، معقبا: "أسعار الذهب هتنط تاني أكتر".





أضاف عضو شعبة تجار الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن كل مناجم الذهب مغلقة، فالمعروض قليل عن المطلوب، متابعا: "فالذهب هيغلى ويزيد".



