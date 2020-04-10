قبل التوقف بسبب كورونا .. كشف حساب جاتوزو مع نابولي

عانى نادي نابولي الإيطالي خلال الموسم الجاري 2019/2020 من العديد من الهزات الفنية، قبل أن يتوقف النشاط الكروي في إيطاليا، بسبب كارثة وباء كورونا.



وكانت مسيرة النادي الجنوبي متعثرة في بطولة الدوري الإيطالي، حيث كان يحتل المركز السادس قبل التوقف.



إلا أن الفريق كان يواصل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في لقاء الذهاب على أرضية ميدانه أمام برشلونة بنتيجة 1-1 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما حقق انتصاراً هاماً على مضيفه إنتر ميلان بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس أيطاليا.



أرقام جاتوزو مع نابولي هذا الموسم

ومنذ تعيينه مديراً فنياً للفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر الماضي، قاد جينارو جاتوزو مدرب نابولي فريقه في 15 مباراة في عموم البطولات، فاز بـ9 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة وتلقى 5 هزائم، سجل الفريق معه 22هدفاً، وسكنت شباكه 18 هدفاً.



وضمن بطولة الدوري الإيطالي، أشرف جاتوزو على تدريب نابولي في 11 مباراة، فاز في 6 مباريات وتلقى 5 هزائم، ولم يتعادل، سجل الفريق معه 17 هدفاً، وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.



وفي بطولة كأس إيطاليا، قاد جاتوزو نابولي في 3 مباريات فاز بها جميعا، حيث سجل 4 أهداف ولم تهتز شباكه مطلقاً.