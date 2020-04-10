لهذا السبب.. تأجيل تصوير فيلم "موسى" لكريم عبد العزيز







وانتهى مخرج فيلم "موسى" بيتر ميمي، من تصوير نصف أحداث الفيلم حيث يعود بطلى العمل كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، إلى تصويره مرة أخرى، ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوي.



ويجسد الفنان كريم محمود عبدالعزيز دور طالب جامعي متفوق ولكن يعاني من مرض نفسي نظرًا لما تعرض له من ظلم قبل بعض الأشخاص، بينما إياد نصار يجسد شخصة رئيس مباحث، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.



فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث، ومن المتوقع عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.















قرر صناع "موسى" تصوير الفيلم بعد عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن يفرغ المخرج بيتر ميمي من تصوير مسلسله الجديد "الاختيار" للنجم أمير كرارة المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، حيث يعكف بيتر وكراره على تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل خاصة بقرب موعد العرض.