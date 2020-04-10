كريم العمري: كواليس "حكايات بنات 4" مرهقة.. وشركة الإنتاج جذبتني للمشاركة في المسلسل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أعرب الفنان كريم العمري، عن سعادته بمشاركته في مسلسل "حكايات بنات" الموسم الرابع الذي يعرض حاليًا، مؤكدًا أنها تجربة قوية وممتعة لأن شخصية مروان الذي يقدمها مركبة ولديها مشاكل كما أنها مختلفة عليه لم يقدمها من قبل.

وأضاف كريم العمري، في تصريح لـ"الفجر الفني" بإن صديقة بندق جمال، هو من رشحه للمنتج طارق الجنايني، مشيرًا إلى أن الأخير لديه رؤية فنية ودائما يدعم الشباب الموهوبين وهما من وفرا له كل الأجواء لكي ينجح، لافتًا إلى أن شركة الإنتاج من العوامل التي جذبته للمشاركة لأنها من الشركات المحترمة التي تقدم محتوى هادف، بحد وصفه.

وأكد ان كواليس المسلسل كانت مرهقة بالنسبة له لأن التصوير كان بالتزامن مع تصويره مسلسل "ختم النمر"، مع الفنان أحمد صلاح حسني، وأيضا مسلسل الاختيار مع الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.


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