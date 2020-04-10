شعبة الأدوية: تأثير الكحول على كورونا ليس طويل المفعول

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تأثير الكحول ليس طويل المفعول، مطالبا المواطنين بعدم استخدامه في البيت.

وأضاف "رمزي"، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الي يعرض عبر القناة الأولى مع الإعلامي وائل الإبراشي: "الموضوع محتاج ثقافة.. استخدام الكحول صورة مبالغ فيها ولا تمت للعلم بصلة".





ولفت إلى أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب فرج عامر لاتهامة الصيادلة باستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد.



