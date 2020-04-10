موسيقيون يعزفون أغنية سيلين ديون الشهيرة في "الحجر الصحي"

انتشر على موقع "فكونتاكتي" الروسي مقطع فيديو تعزف فيه مجموعة من الموسيقيين أغنية All By Myself، التي اشتهرت بغنائها الكندية، سيلين ديون.

يظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الموسيقيين يجلسون في منازلهم، فيما يبدو أنه لدواعي الحجر الصحي، ويعزفون آلات الأوركسترا السيمفوني جميعا، وهي بحسب ترتيب الظهور: البيانو، الكورنو، الكلارينيت، الفلوت، الأوبوا، الفاغوت، 2 تشيللو، ترومبون، 2 فيولينه، 2 فيولا، هارب، ترومبيت، باص توبا). ثم ينضم إلى هذه الآلات غيتار باص كهربائي، وتدخل آلة الدرامز بالإيقاع بعد كل هذه الآلات في مزيج فني بديع، يحمل معاني الفن الجميل، وانتصار الإبداع، والإنسان على الوحدة، وعلى الملل، والأهم ربما.. على المرض.



