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أستاذ بـ"هارفارد" يوضح تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:16 ص
أسامة حمدي
أسامة حمدي
أمنية فوزي
كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، وأخصائي السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، عن تأثير تطعيم الدرن في فيروس كورونا، قائلًا إن مصر من أكثر دول العالم التزامًا بالتطعيم ضد الدرن.

وأوضح "حمدي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تلقيح الدرن يعطي نوع من الجرعة الإضافية التي تقوي جهاز المناعة ضد أي فيروسات، لافتًا إلى أن هناك أبحاث تؤكد أن نسبة إصابات كورونا بالدول الملتزمة بتطعيم الدرن قلت 6 مرات عن الدول الأخرى.

وأضاف أن نسبة الإصابات بالدول التي تطعمت بالدرن 4%، بالمقارنة بالدول التي لم تأخذ التطعيم ومعدل الوفيات بلغ 4.28 لكل مليون في البلدان التي حصلت على تطعيم الدرن مقابل 40 وفاة لكل مليون في البلاد التي لم تحصل عليه.

وأشار أستاذ "هارفارد"، إلى أن هناك دراسة لجامعة موناش بأستراليا تؤكد أن جرعة واحدة من عقار ضد قمل الرأس توقف نمو خلايا فيروس كوفيد 19.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد، بدأ في الصين، ومنها انتشر في باقي دول العالم، وأصاب نحو مليون و600 ألف شخص، وقتل نحو 95 ألف شخص حول العالم.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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