أرقام أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان قبل التوقف بسبب كورونا

شهد موسم نادي إنتر ميلان الإيطالي العديد من التباينات في الموسم الحالي 2019/2020، قبل توقف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.



وعلى الرغم من بداية الفريق القوية هذا الموسم على جميع الأصعدة، إلا أن النادي أنهي موسمه قبل فترة التوقف في المركز الثالث على لائحة الدوري الإيطالي خلف المتصدر يوفنتوس ولاتسيو الثاني.



كما خرج الفريق من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بحلوله ثالثاً في مجموعة ضمت برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براغ التشيكي، وتحول لبطولة الدوري الأوروبي.



وكان الفريق على مشارف وداع كأس إيطاليا من الدور نصف النهائي، حينما سقط على ملعبه " سان سيرو " أمام نابولي بهدف نظيف.

كشف حساب أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان



وقبل التوقف، خاض المدرب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في موسمه الأول مع الفريق 37 مباراة منذ تعيينه في الصيف الماضي بجميع المسابقات، تمكن من الفوز خلال 22 مباراة، وخسر 7 مباريات وتعادل في 8 مباريات أخرى، سجل الفريق معه 70 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.



وفي بطولة الدوري الإيطالي، خاض كونتي 26 مباراة، قاد الفريق للفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى 3 هزائم، سجل الفريق معه 50 هدفاً وسكنت شباكه 25 هدفاً، وحقق55 نقطة احتل بها المركز الثالث.



وضمن بطولة كأس إيطاليا، أشرف كونتي على تدريب الفريق في 3 مباريات، فاز الفريق في مباريتن، وتلقى هزيمة وحيدة، سجل 6 أهدف، وسكنت شباكه 3 أهداف.



أوروبياً، لعب الفريق أولاً في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خاض الفريق مع كونتي 6 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباريتن وتعادل في مباراة واحدة وتلقى 3 هزائم، له 10 أهداف وعليه 9 أهداف، وجمع 7 نقاط احتل بها المركز الثالث، وتحول لبطولة الدوري الأوروبي.

