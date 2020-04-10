بعد "ساجدة".. أب يحرق وجه طفلة بـ"مية نار" في أبو النمرس



وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، مفاده بتعرض طفلة للتعذيب على يد والدها، بنطاق المركز.



تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن، والد الطفلة كان يتعدي عليها حرقًا بمادة كاوية وضربًا بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثًا بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط الأب، لمناقشته ومعرفة دوافعه حول ارتكابه الواقعة.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، إلى منزل الأب للقبض عليه، وتبين هروبه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وجار تكثيف الجهود لتحديد مكانه وسرعة القبض عليه.



بالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بضبط الأب واستجوابه حول الواقعة، وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الإجتماعية وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.



"البلاغ ده كان من حوالي أسبوعين".. هذا ما قاله مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة في تصريحات إلى الفجر، بأن مركز شرطة أبو النمرس كان قد تلقى بلاغًا بتلك الواقعة منذ حوالي أسبوعين، لكن تم تداول صورا للطفلة الضحية خلال الأيام الجارية.



وجاء ذلك بعد أيام قليلة من واقعة تعذيب الرضيعة ساجدة صاحبة الـ6 شهور، وحرقها بملعقة بعد تسخينها وقص شعرها، وكسر رجلها على يد والدتها بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة، وعلى إثر ذلك قرر القاضي الجزئي إيداع والدة الرضيعة ساجدة بالمستشفي النفسية بالعباسية، لمدة شهر كامل وإعداد تقرير بحالتها النفسية.



سكب على وجهها وشها بـحمض النيتريك، المعروف بـ"مياة نار"، وضربها بشفرات حادة، هذا ما فعله أب في طفلته، نكاية في والدتها التي طلقها، بمركز أبوالنمرس جنوب الجيزة.