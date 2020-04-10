Advertisements

بعد "ساجدة".. أب يحرق وجه طفلة بـ"مية نار" في أبو النمرس

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:55 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
سكب على وجهها وشها بـحمض النيتريك، المعروف بـ"مياة نار"، وضربها بشفرات حادة، هذا ما فعله أب في طفلته، نكاية في والدتها التي طلقها، بمركز أبوالنمرس جنوب الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، مفاده بتعرض طفلة للتعذيب على يد والدها، بنطاق المركز.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن، والد الطفلة كان يتعدي عليها حرقًا بمادة كاوية وضربًا بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثًا بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط الأب، لمناقشته ومعرفة دوافعه حول ارتكابه الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، إلى منزل الأب للقبض عليه، وتبين هروبه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وجار تكثيف الجهود لتحديد مكانه وسرعة القبض عليه.

بالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بضبط الأب واستجوابه حول الواقعة، وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الإجتماعية وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.

"البلاغ ده كان من حوالي أسبوعين".. هذا ما قاله مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة في تصريحات إلى الفجر، بأن مركز شرطة أبو النمرس كان قد تلقى بلاغًا بتلك الواقعة منذ حوالي أسبوعين، لكن تم تداول صورا للطفلة الضحية خلال الأيام الجارية.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من واقعة تعذيب الرضيعة ساجدة صاحبة الـ6 شهور، وحرقها بملعقة بعد تسخينها وقص شعرها، وكسر رجلها على يد والدتها بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة، وعلى إثر ذلك قرر القاضي الجزئي إيداع والدة الرضيعة ساجدة بالمستشفي النفسية بالعباسية، لمدة شهر كامل وإعداد تقرير بحالتها النفسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر ساجدة تعذيب رضيعه بوابة الفجر ألفجر

أخبار تهمك

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ يوم

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 11 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ أقل من ساعتين

رسالة عاجلة من منظة الصحة العالمية للدول بشأن كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الإسماعيلي مرشح لخلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

"ساويرس" يفجر مفاجأة عن تصريحاته بشأن خفض رواتب موظفيه (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"ولد سفاحا ومات بيد أمه".. قصة طفل قتلته والدته ورمته في القمامة بالمرج

أحدهم ذبح أسرته وأحرقها.. مجازر هزت الشارع المصري خلال 2019

حداد يقتل صاحب سوبر ماركت "رميا بالرصاص" في الجيزة

مفاجآت جديدة في واقعة مقتل صاحب سوبر ماركت أبوالنمرس

بعد خلاف 4 سنوات.. عمة "ساجدة" تطلب رعايتها: "ربنا اللي بيرزق"

"محروقة من شهر".. مفاجآت حول تعذيب الرضيعة "سجدة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

02:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر