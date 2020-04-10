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منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار كورونا عن طريق الهواء
الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:46 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ما تردد عن انتشار فيروس كورونا بالهواء حديث غير علمي، موضحًا أن انتقال الفيروس يتم بشكل مؤكد حتى الآن عبر الأسطح أو عبر الأشخاص الحاملين للمرض.
وأضاف "المنظري"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc": "الجهود البحثية للوصول إلى لقاح لعلاج كورونا ستستغرق وقتًا طويلًا، ونحاول تقصير مدة الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، وبدأنا مرحلة التجارب السريرية لعدد من اللقاحات".
وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه يجب الالتزام بالنظافة الشخصية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، متابعًا: "ندعم بشكل مستمر دول الإقليم التي تعاني قصورًا في أنظمة الرعاية الصحية"، موضحا أنه من الصعب التكهن بإمكانية انحسار فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.
وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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