منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار كورونا عن طريق الهواء

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ما تردد عن انتشار فيروس كورونا بالهواء حديث غير علمي، موضحًا أن انتقال الفيروس يتم بشكل مؤكد حتى الآن عبر الأسطح أو عبر الأشخاص الحاملين للمرض.





وأضاف "المنظري"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc": "الجهود البحثية للوصول إلى لقاح لعلاج كورونا ستستغرق وقتًا طويلًا، ونحاول تقصير مدة الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، وبدأنا مرحلة التجارب السريرية لعدد من اللقاحات".





وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه يجب الالتزام بالنظافة الشخصية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، متابعًا: "ندعم بشكل مستمر دول الإقليم التي تعاني قصورًا في أنظمة الرعاية الصحية"، موضحا أنه من الصعب التكهن بإمكانية انحسار فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.



