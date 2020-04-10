نشرة حوادث "الفجر".. مصرع شاب صعقا بالكهرباء وضبط 5 آلاف علبة أقراص محظور تداولها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام.
ويقدم قسم الحوادث بـ"بوابة الفجر" أبرز هذه الأخبار.

"كان بيوصل اللمبة".. مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الحوامدية
كان بيوصل اللمبة بـ" الكهرباء".. هذا كان آخر مشهد في حياة شاب ثلاثيني العمر، قبل أن يلقى مصرعه اليوم الخميس، إثر تعرضه لصعق كهربائي، داخل منزله بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

"وقع من على النخلة".. مصرع أربعيني في البدرشين
وقع من على النخلة ومات.. هكذا أفاد شهود عيان، في واقعة مصرع شاب، أربعيني العمر، بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

"غبي منه فيه".. طالب يعلن عن تزويره للشهادات الجامعية عبر "فيسبوك"
"شهادات جامعية معتمدة، وشهادات خبرة بمقابل مادي".. هذا ما نشر على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، والتي تعود لطالب في الشرقية عمل على عرض إمكانية تزويره تلك المستندات لراغبيها، إلى أن تم القبض عليه، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

داخل صيدلية غير مرخصة.. ضبط 5 آلاف علبة أقراص محظور تداولها
"6578 كمامة وزجاجة كحول مختلفة الأحجام ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات"، عُثر عليا رجال الشرطة داخل صيدليتين في المقطم بالقاهرة، وتبين أن إحداهما غير مرخصة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مديري الصيدليتين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

تفاصيل ضبط مليون سرنجة و5 أطنان قطن داخل شقة في الجيزة
عثرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، على مليون سرنجة و5 أطنان قطن، داخل شقة مستأجرة بالقرب من موقف الحوامدية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

إحباط تهريب 34 كيلو أقمشة قبل استخدامها في تصنيع الكمامات 
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر ميناء القاهرة الجوي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اعتزام مسئولي إحدى الشركات التجارية، تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

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