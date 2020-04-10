"فوضت أمري" لمحمد محي تتخطى حاجز المليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
طرح الفنان محمد محي، أحدث أغانيه على قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "فوضت امري" من ضمن ألبوم "بتاع زمان".

الأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محي، وحصدت ما يقرب من مليون و100 ألف مشاهدة منذ طرحها في السادس من إبريل الجاري.

وتقول كلمات الاغنية
" فيك فوضت امري.. ف اللي ضاع معاك من عمري، دوس علي قلبي عادي عادي واكتب عليه ماضي دوس علي عيني عادي عادي واكدب علي الفاضي، اكدب وانا راضي، وارتاح وانسي اللي كان ارتاح، وبيع فيّه كمان وارتاح، بيع ما انا من زمان.. فوضت امري، سيب قلبك يقسي عليّه.. ما انا حمال الأسيّه، لو الوم الوم عليّا، أنا اديتك حنيّه.. أنا اللي الحق عليّه، أنا اللي طمعتك فيّه، دوس علي عيني عادي عادي واكدب علي الفاضي، اكدب وانا راضي، وارتاح وانسي اللي كان ارتاح، وبيع فيّه كمان وارتاح، بيع ما انا من زمان.. فوضت امري".

واستقبل جمهور محيى بالأيام الأخيرة نبأ عودته من جديد بعد غياب طويل عن جمهوره بترحاب واسع، بعد أن أطلق بوستر تشويقي من ألبومه الجديد الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى الذى يعد مفاجأة لجمهوره من حيث التنوع والاختلاف في الأغنيات.

ويتعاون محمد محيى في الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي ونور الدين مصطفى وهاني رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا أمين.

آخر ألبومات محمد محيي، كان ألبوم "مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغاني "زي كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضي" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائي.


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