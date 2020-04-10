يوسف المصري: سعيد بتجربتي في حكاية "سنين وعدت" من مسلسل "إلا أنا" مع أروى جودة









أعرب الفنان يوسف المصري، عن سعادته بالمشاركة في حكاية "سنين وعدت"، من مسلسل "إلا أنا"، التي تذاع حاليًا على شاشة التليفزيون.وقال يوسف المصري لـ "الفجر الفني"، إن ماجذبه للمشاركة في حكاية "سنين وعدت"، أن هذه تعتبر ثالث تجربة له مع المخرج أحمد شفيق، لافتًا إلى أنه وافق على الفور، لأنه يعلم أن هذا المخرج يعرف أن يخرج كل مافي داخل الممثل، واعتبرها تجربة جديدة وإيجابية له في مشواره الفني.ولفت "يوسف" إلى أن كواليس العمل مع أروي جودة كانت جميلة جدًا، معبرًا عن ذلك قائلاً: "أروى جودة فنانة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما أنها متواضعة وطموحة والعمل معها كان ممتعاً".وأشار "يوسف" أن بداياته في مجال التمثيل كانت من خلال مشاركته في مسلسل "خطوط حمراء"، في عام 2012، مع النجم أحمد السقا، وبعدها قدمت عدة أدوار، آخرهم في مسلسل "قابيل"، عام 2019.يذكر أن حكاية" سنين وعدت" بطولة أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.