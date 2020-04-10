سبب يجعل لاوتارو مارتينيز أقرب لبرشلونة من نيمار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:19 ص
وتارو مارتينيز
وتارو مارتينيز
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نادي برشلونة فى مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم الفريق.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا يسعي بقوة للتعاقد مع كل من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن هناك سبب يجعل لاوتارو أقرب لبرشلونة من نيمار وهو المؤامرة الاقتصادية التي حاول اللاعب البرازيلي تنفيذها على البارسا في الصيف الماضي.

وكان نيمار ووالده اشترطا على رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو خلال جلسة عقد في سبتمبر 2019 سحب القضايا المرفوعة ضد برشلونة، نظير وعد بتعويض اللاعب البرازيلي ماديًا إذا تم التجديد له مع البارسا عقب العودة.

وأكدت الصحيفة أن لاوتارو يُعد هو الأقرب بسبب راتبه أيضًا وهو الذى لا يتخطى ال 2 مليون يورو سنويًا مع انتر بينما، يعرض الفريق الكتالوني 7 مليون يورو سنويًا على مارتينيز.

بينما نيمار سيكون راتبه ليس أقل من 25 مليون يورو سنويًا وهو ملا يستطيع البارسا دفعه حاليًا بسبب الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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