ماني يصدم ليفربول : فكرت بالإنضمام لمانشستر يونايتد

كشف النجم السنغالي ساديو ماني عن قرب إنتقاله لصفوف مانشستر يونايتد قبل الإنضمام لفريق ليفربول عندما كان لاعب فى صفوف ساوثهامبتون.



وقال ساديو ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هل توقعت اهتمام ليفربول بضمك؟ كنت أفكر أنا ووكيلي أكثر في مانشستر يونايتد".



وأضاف :"كان ذلك الوقت صعبًا بالنسبة لي، لأنني كنت أجلس على مقاعد البدلاء، لذلك لم أفكر في أن أي نادٍ سيطلبني".



وأتم: "لكنني كنت سعيدًا لأن يورجن كلوب وافق على ضمي، ولم يفكر أنني مغني راب".

