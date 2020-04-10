الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الأهلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
حسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون موقفه من التعاقد مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي الذي من المقرر أن يرحل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية عن توقيع حسام عاشور للزمالك وذلك بعد رفض إدارة ناديه تجديد عقده ولكن مسئولو الزمالك حرصوا على نفي الخبر خصوصاً أن عاشور خارج حساباته نهائياً وذلك بسبب وجود نخبة من اللاعبين المميزين فى وسط الملعب بالإضافة إلى عدم فتح باب ملف الصفقات الجديدة حتى الآن بسبب رغبة الجهاز الفني في بحث احتياجات الفريق.

وعلى نفس الجانب، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك انه لم ولن تجرى أي مفاوضات مع عاشور لضمه إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل بعد إعلان إدارة الأهلي رفضها استمرار عاشور في صفوف الفريق ومطالبته بإلاعتزال.

وشدد أمير مرتضى منصور على أن عاشور لم يدخل حسابات الزمالك لا من قريب ولا من بعيد خصوصا أن الزمالك يضم أفضل خط وسط فى مصر وليس فى حاجه إلى جهود عاشور ونفى كل ما تردد في الفترة الأخيرة من الدخول فىي مفاوضات معه لضمه لصفوف الفريق.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن ملف الصفقات الجديدة لم تتم مناقشته فى الوقت الحالي وأن الأمور معلقة لحين الوقوف على مصير النشاط الرياضي وبعدها سيتم عقد عدة جلسات مع باتريس كارتيرون من أجل مناقشة احتياجاته للفريق خلال الفترة المقبلة.

وألمح أمير مرتضى منصور أنه تم وضع استراتيجية للتعاقد مع اللاعبين جاء في مقدمتها عدم التعاقد إلا مع احتياجات الفريق الفنية والتأكيد على عدم التعاقد إلا مع نجوم سوبر يكون بمقدورهم تحقيق طموحاتنا في مواصلة حصد البطولات.

أخبار تهمك

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

لاعب خارج التوقعات.. الأهلي يفاوض البرازيلي "المرعب"

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من منظة الصحة العالمية للدول بشأن كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 9 ساعات

"ساويرس" يفجر مفاجأة عن تصريحاته بشأن خفض رواتب موظفيه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 4 ساعات

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

"ساويرس" يفجر مفاجأة عن تصريحاته بشأن خفض رواتب موظفيه (فيديو)

12:18 ص

رسالة عاجلة من منظة الصحة العالمية للدول بشأن كورونا

01:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر