الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الأهلي

حسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون موقفه من التعاقد مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي الذي من المقرر أن يرحل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.





وكشفت تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية عن توقيع حسام عاشور للزمالك وذلك بعد رفض إدارة ناديه تجديد عقده ولكن مسئولو الزمالك حرصوا على نفي الخبر خصوصاً أن عاشور خارج حساباته نهائياً وذلك بسبب وجود نخبة من اللاعبين المميزين فى وسط الملعب بالإضافة إلى عدم فتح باب ملف الصفقات الجديدة حتى الآن بسبب رغبة الجهاز الفني في بحث احتياجات الفريق.





وعلى نفس الجانب، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك انه لم ولن تجرى أي مفاوضات مع عاشور لضمه إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل بعد إعلان إدارة الأهلي رفضها استمرار عاشور في صفوف الفريق ومطالبته بإلاعتزال.





وشدد أمير مرتضى منصور على أن عاشور لم يدخل حسابات الزمالك لا من قريب ولا من بعيد خصوصا أن الزمالك يضم أفضل خط وسط فى مصر وليس فى حاجه إلى جهود عاشور ونفى كل ما تردد في الفترة الأخيرة من الدخول فىي مفاوضات معه لضمه لصفوف الفريق.





وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن ملف الصفقات الجديدة لم تتم مناقشته فى الوقت الحالي وأن الأمور معلقة لحين الوقوف على مصير النشاط الرياضي وبعدها سيتم عقد عدة جلسات مع باتريس كارتيرون من أجل مناقشة احتياجاته للفريق خلال الفترة المقبلة.





وألمح أمير مرتضى منصور أنه تم وضع استراتيجية للتعاقد مع اللاعبين جاء في مقدمتها عدم التعاقد إلا مع احتياجات الفريق الفنية والتأكيد على عدم التعاقد إلا مع نجوم سوبر يكون بمقدورهم تحقيق طموحاتنا في مواصلة حصد البطولات.