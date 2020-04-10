أكرم حسني يكشف تفاصيل مسلسله "رجالة البيت" مع أحمد فهمي في سباق رمضان 2020

كشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل مسلسله الجديد "رجالة البيت" الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، موضحا أنه رغم تغيير اسم المسلسل لـ"رجالة البيت" بدلا من "تيمون وبومبا"، إلا أن شخصياتهما في المسلسل تحمل نفس الأسماء، حيث يجسد دور بومبا، بينما يجسد فهمي شخصية تيمون.





وعن قصة المسلسل أشار حسني، خلال لقائه في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، عبر Skybe، إلى أنها تدور في إطار كوميدي حول رجلين من المفترض أن لديهما مسؤوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقي أفراد الأسرة في نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتي تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسؤولية.





ولفت إلى أن الأحداث تأتي في سياق حلقات متصلة منفصلة، حيث تتغير المواقف كل حلقتين، مع الحفاظ على الفكرة العامة والنهاية التي تشير إلى أهمية العائلة والتمسك بها في كل المواقف.







