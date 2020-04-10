محمد رمضان ينتهي من تصوير "البرنس" خلال يومين (فيديو وصور)



ويأتي هذا التصريح بعدما كشف النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، عن 5 بوسترات لمسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وبدأ القائمين على العمل الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائي للعمل، ثم مجموعة من البوسترات الدعائية.



وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الدعائي للمسلسل، وظهر فيها بطل العمل ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين، ويعد "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامى ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان في السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.



وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" في شهر رمضان الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازي.



وعلق رمضان، على الفيديو قائلا: "يومين ان شاء الله وننتهي من تصوير مسلسل البرنس رمضان2020".