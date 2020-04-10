محمد رمضان ينتهي من تصوير "البرنس" خلال يومين (فيديو وصور)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف الفنان محمد رمضان، أنه سوف ينتهي من تصوير باقي مشاهدة المتبقية من مسلسل "البرنس" خلال يومين،حيث نشر فيديو على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أثناء مغادرته لوكيشن التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي وإلتقاط بعض الصور التذكارية مع معجبيه.

وعلق رمضان، على الفيديو قائلا: "يومين ان شاء الله وننتهي من تصوير مسلسل البرنس رمضان2020".

ويأتي هذا التصريح بعدما كشف النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، عن 5 بوسترات لمسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وبدأ القائمين على العمل الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائي للعمل، ثم مجموعة من البوسترات الدعائية.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الدعائي للمسلسل، وظهر فيها بطل العمل ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين، ويعد "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامى ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان في السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" في شهر رمضان الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازي.
محمد رمضان ينتهي من تصوير "البرنس" خلال يومين (فيديو وصور)
محمد رمضان ينتهي من تصوير "البرنس" خلال يومين (فيديو وصور)

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مسلسل البرنس محمد رمضان دراما رمضلن السباق الرمضاني المقبل

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