موظف يذبح زوجته بسبب "مصروف البيت" بالمنيا

قتل موظف بالمعاش في المنيا زوجته، ذبحًا بسكين، بسبب خلافات عائلية، وتم ضبطه حيث اعترف بارتكاب الواقعة بسبب نفقات المنزل.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغًا لقسم شرطة المنيا بمقتل سيدة في العقد الخامس من عمرها، وبانتقال قوات الأمن تبين مقتل "م-أ" 59 عامًا موظفة، إثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر.

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ع" - 62 عامًا بالمعاش، بسبب خلافات بينهما.

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ع" - 62 عامًا بالمعاش، بسبب خلافات بينهما.





واعترف المتهم بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض "سكين"، بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة بسبب مصروفات المنزل، وأضاف أنها وبخته وقالت له " أتقي ربنا فينا" مما آثار حفيظته، فتعدي عليها وقتلها، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.





في سياق آخر، قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 4 منازل بمنطقة منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





أوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ تطبيق قرار الحجر الصحي بمنشية نيازي جاء بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا وعدد من المخالطين له من اسرته،حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.





وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المحافظ، أنه يتم على الفور تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والشنط الطبية والوقائية ومستحضرات التطهير للأسر تحت الحجر المنزلي، مشيرًا إلى ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية من المواد الغذائية والمطهرات، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والتموينية.





من جانبه أوضح دكتور أسامة بلبل، وكيل وزاره الصحة، أنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق اجراءات الحجر الصحي الكامل على قريه منشية نيازي بمركز مغاغة، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغه، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الاصابة عليهم، والتنسيق مع هيئة الاسعاف لوضع تمركزات في حال الحاجه اليها، وتوفير عيادة طبية متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي منطقة منشية نيازي.



