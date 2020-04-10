Advertisements
السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا
الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:31 ص
أمنية فوزي
وزير التعليم العالي: السيسي لديه ثقة كبيرة في المجتمع الأكاديمي ويتابع التطورات بشكل يومي
حصلنا على عينات من علاج أفيجان الياباني للتجارب السريرية
تدشين مبادرة "خليك مستعد" لطلبة الامتياز بكليات الطب لتجهيز خطوط دفاعية ثانية وثالثة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إنه مع بداية أزمة فيروس كورونا اتنفض كل العلماء والباحثين وتم تشكيل لجنة لإجراء التجارب السريرة على بعض العقارات.
ولفت إلى أن هناك مجهود كبير للغاية منذ اللحظة الأولى، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه ثقة كبيرة في المجتمع الأكاديمي، ويتابع التطورات بشكل يومي.
وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن كل العلاجات الموجودة حاليًا تحت الاختبار.
وتابع: "نتشارك مع اليابان في عملية بحثية، وتم الحصول على عينات من أفيجان الياباني للتجارب السريرية"، مؤكدًا أن مصر حصلت على عينات من العقار الياباني لتجربته في علاج كورونا.
ونوه بأن عينات أفيجان وصلت لمصر قبل شهر، وتواصلوا مع الصين للبدء في تصنيعه.
وأشار إلى أن الصين هي المنتجة للمادة الفعالة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه ببدء التصنيع بالاتفاق مع الصين، وأن أفيجان دواء معتمد بالفعل في مواجهة الفيروسات ثبتت له نتائج إيجابية في التعامل مع مصابي كورونا في اليابان، متابعًا: "ستصل عينات أخرى من أفيجان لمصر خلال الأسبوع المقبل".
واستكمل وزير التعليم العالي، أنهم أطلقوا مبادرة "خليك مستعد" لطلبة الامتياز في كليات الطب لتجهيز خطوط دفاعية ثانية وثالثة للجيش الأبيض في مصر، وأن أكثر من 4500 طالب شاركوا في مبادرة "خليك مستعد"، متابعًا: "يجب أن يكون لدينا ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة".
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا