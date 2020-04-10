السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

وزير التعليم العالي: السيسي لديه ثقة كبيرة في المجتمع الأكاديمي ويتابع التطورات بشكل يومي





حصلنا على عينات من علاج أفيجان الياباني للتجارب السريرية





تدشين مبادرة "خليك مستعد" لطلبة الامتياز بكليات الطب لتجهيز خطوط دفاعية ثانية وثالثة





قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إنه مع بداية أزمة فيروس كورونا اتنفض كل العلماء والباحثين وتم تشكيل لجنة لإجراء التجارب السريرة على بعض العقارات.





ولفت إلى أن هناك مجهود كبير للغاية منذ اللحظة الأولى، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه ثقة كبيرة في المجتمع الأكاديمي، ويتابع التطورات بشكل يومي.





وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن كل العلاجات الموجودة حاليًا تحت الاختبار.





وتابع: "نتشارك مع اليابان في عملية بحثية، وتم الحصول على عينات من أفيجان الياباني للتجارب السريرية"، مؤكدًا أن مصر حصلت على عينات من العقار الياباني لتجربته في علاج كورونا.





ونوه بأن عينات أفيجان وصلت لمصر قبل شهر، وتواصلوا مع الصين للبدء في تصنيعه.





وأشار إلى أن الصين هي المنتجة للمادة الفعالة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه ببدء التصنيع بالاتفاق مع الصين، وأن أفيجان دواء معتمد بالفعل في مواجهة الفيروسات ثبتت له نتائج إيجابية في التعامل مع مصابي كورونا في اليابان، متابعًا: "ستصل عينات أخرى من أفيجان لمصر خلال الأسبوع المقبل".





واستكمل وزير التعليم العالي، أنهم أطلقوا مبادرة "خليك مستعد" لطلبة الامتياز في كليات الطب لتجهيز خطوط دفاعية ثانية وثالثة للجيش الأبيض في مصر، وأن أكثر من 4500 طالب شاركوا في مبادرة "خليك مستعد"، متابعًا: "يجب أن يكون لدينا ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة".



