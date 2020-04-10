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جرعة عقار قمل الرأس.. طبيب بهارفارد يزف بشرى بشأن كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:24 ص
كورونا
كورونا
أمنية فوزي
سياسة التباعد الاجتماعي التي تطبقها مصر جيدة جدًا

جرعة واحدة من عقار ضد قمل الرأس توقف نمو خلايا كورونا

نسبة إصابات كورونا بالدول الملتزمة بتطعيم الدرن قلت 6 مرات عن الأخرى

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا: إنه لأول مرة تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أن معدلات انتشار فيروس كورونا بدأ يثبت، ما يعني أن سياسة التباعد الاجتماعي التي تطبقها مصر سياسة جيدة جدًا وستؤتي ثمارها.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أدوية ارتفاع ضغط الدم، تقلل من تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي والقلب وجهاز المناعة؛ لأنها توقف دخول مادة مهمة داخل الخلية، ناصحًا مرضى الضغط بالاستمرار في الأدوية؛ لأنها وقائية.

وكشف أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، عن تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا، قائلًا: مصر من أكثر دول العالم التزامًا بالتطعيم ضد الدرن.

وأوضح أن تلقيح الدرن يعطي نوعا من الجرعة الإضافية التي تقوي جهاز المناعة ضد أي فيروسات، لافتًا إلى أن هناك أبحاث تؤكد أن نسبة إصابات كورونا بالدول الملتزمة بتطعيم الدرن قلت 6 مرات عن الدول الأخرى.

وتابع أن نسبة الإصابات بالدول التي تطعمت بلقاح الدرن 4%، بالمقارنة بالدول التي لم تأخذ التطعيم ووصلت نسبة الإصابات بها إلى 4-%، وأن معدل الوفيات بلغ 4.28 لكل مليون في البلدان التي حصلت على تطعيم الدرن مقابل 40 وفاة لكل مليون في البلاد التي لم تحصل عليه.

ولفت إلى أن هناك دراسة لجامعة موناش بأستراليا، تؤكد أن جرعة واحدة من عقار ضد قمل الرأس توقف نمو خلايا فيروس كوفيد 19.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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