برشلونة ينافس كبار أوروبا على جوهرة باير ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول برشلونة الإسباني في صراع مع عدة أندية أوروبية أخرى من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني.





وأفادت صحيفة إندبندنت البريطانية بأن ليفركوزن الألماني يطالب بمبلغ 90 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الذي أبدت أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين اهتماما كبيرًا بضمه.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين في الموسم المقبل وأن إدارة البلوجرانا تبحث عن لاعب وسط ومدافع ومهاجم أو اثنين وذلك على حسب معطيات سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة حدد العديد من لاعبين آخرين من أجل التعاقد مع أحدهم لتدعيم خط الوسط أبرزهم الإسباني فابيان رويز نجم نابولي والفرنسي ندومبلي نجم توتنهام بالإضافة إلى هافيرتز.