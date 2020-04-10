لهذا السبب وزير التعليم ينفعل على أولياء الأمور: تنحوا جانبا

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء الأمور، قائلًا: "المشروعات البحثية معمولة للطلاب وليس لأولياء الأمور، نخاطب الطلاب وليس أولياء الأمور، وياريت اللي يخاطبنا يكون الطلاب، وأولياء الأمور يتنحوا جانبًا".





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc": "وزارة التعليم مش عاملة المشروع البحثي لبابا وماما، إحنا عاملين المشروع للطلاب، وياريت أولياء الأمور يسيبوهم يعملوه لوحدهم".





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه يتم تطبيق المشروعات البحثية على المدارس المصرية وليست الدولية، لافتًا إلى أنهم سيقوموا بالربط بين الطلاب والمعلمين لمساعدتهم إذا لزم الأمر.





وقال الوزير: إنه لا يجوز عمل مشروعين، ولا بد على كل طالب أن يقوم بمشروع بحثي واحد، وإن مصادر الطلاب في المشروع البحثي ستكون الكتب المدرسية، والمكتبة الرقمية، وبنك المعرفة، وإن المكتبة الرقمية جزء من بنك المعرفة.





وأضاف وزير التعليم، أن تجربة المشروعات البحثية جديدة على الطلاب، ولكنها ستنمي مهاراتهم؛ لأنهم سيبحثون عن المعلومات بأنفسهم، ولا توجد إجابة نموذجية، ولا عقاب على عدد المصادر، متابعًا: "نريد فقط أن يتعلم الطالب".





وعلق الوزير، على تحريض الطلاب على عدم الحل في الامتحان، قائلًا: "طلاب مصر بخير، والغالبية الساحقة من الطلاب عارفين مصلحتهم كويس، وإحنا فخورين بيهم".





ونوه بأن محو 580 ألف طالب يدخلون على موقع الوزارة لتأدية الامتحانات يوميًا.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.















وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.









وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



