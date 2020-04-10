انتشال جثة طفل غرق ببحر اليوسفي بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل 5 سنوات من البحر اليوسفي، بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بعد غرقة أول أمس.





تعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ الي مركز شرطة ديرمواس من "محمد. د. د" 42 عامًا، فلاح، ومقيم بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس، يفيد بأنه أثناء لهو نجل شقيقه الطفل "محمد. ف. د" 5 سنوات أمام منزله الكائن أمام البحر اليوسفي اختفى عن الأنظار ووجد حذائه على الشاطئ ويشتبه في غرقة.





تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز لكشف ملابسات الواقعة، بينما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل، و حُرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1724 إداري مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.





وفي سياق آخر، انتحر شاب شنقًا بلف حبل حول رقبته داخل مسكنه بمدينة المنيا؛ لمروره بأزمة نفسية.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بحي أبوهلال.



انتقل فريق من أجهزة الأمن، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثة لشاب يُدعى "م. ج"، وأنه مات مُنتحرًا بشنق نفسه.



أوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية في المديرية، أن المُنتحر سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته عقب مرور 9 أشهر على زواجهما، وعقب ذلك أُصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، قادته إلى الانتحار.



وتحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.



