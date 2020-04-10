الصين تسجل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 38 حالة لمسافرين قادمين من الخارج، وهو ما يمثل تراجعًا بعد أن سجلت 63 حالة في اليوم السابق.





وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان لها إنه تم أيضًا تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون ظهور أعراض، بعد أن بلغت سجلت 61 حالة في اليوم السابق.





ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي للصين حتى الآن 81907 حالات، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3336 حالة.





يُذكر أن سكان مدينة ووهان الصينية – بؤرة فيروس كورونا – قد سُمح لهم بمغادرة المدينة للمرة الأولى منذ 76 يومًا، حيث خفف المسؤولون الصينيون قيود السفر بسبب الفيروس.

وقد تم وضع ووهان، التي شهدت معظم حالات الإصابة في الصين، قيد عملية إغلاق صارمة في أواخر يناير الماضي. ولم يتمكن السكان من السفر وأغلقت معظم الشركات والمواصلات العامة، حيث سعت الدولة لإبطاء انتشار الفيروس.

ويبدو أن هذه الإجراءات قد نجحت بالفعل، ففي 19 مارس، لم تبلغ الصين عن أي حالات إصابة جديدة لأول مرة منذ بدء تفشي المرض. ولكن مع رفع القيود، يخشى الخبراء أن تشهد المنطقة موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا. فيمكن لحاملي الفيروس الذين لا يعانون من أي أعراض والذين لا يعرفون أنهم مصابون أن ينشروا المرض وكذلك المسافرين الدوليين الذين يعيدون الفيروس إلى البلاد.

وهذا يعني أن الحياة بالكاد تعود إلى وضعها الطبيعي لسكان ووهان، مع إبقاء المسؤولين للعديد من القواعد كنوع من الحذر الزائد.



