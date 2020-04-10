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راسخ وقوي.. "الصحة العالمية" تطمئن المصريين بشأن كورونا
الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:37 ص
أمنية فوزي
"المنظري": النظام الصحي في مصر راسخ وقوي في التعامل مع سيناريوهات كورونا
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: إن انتقال فيروس كورونا يتم بوتيرة متسارعة داخل الشرق الأوسط.
وأشار "المنظري"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" أمس الخميس، إلى أن الأرقام الأخيرة من حيث الانتشار، تعد بمثابة إنذار من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وأضاف أن النظام الصحي في مصر، راسخ وقوي للتعامل مع أي سيناريو لفيروس كورونا، وأن مكتب المنظمة بالقاهرة أشاد بالاستعدادات المصرية للتعامل مع فيروس كورونا.
ونوه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بأن منظمة الصحة العالمية تشجع البلدان على تطبيق إجراءات الوقاية المجتمعية ومنع الاختلاط.
وتابع "نطلب من الدول دائمًا تقييم أوضاعها الداخلية الصحية باستمرار للتعامل مع فيروس كورونا، ونطالب بعض الدول باتخاذ بعض الإجراءات الصعبة للتعامل مع فيروس كورونا"، مشددًا على أن للأفراد دور متساوٍ مع دور الحكومة في إنجاح خطط الوقاية من فيروس كورونا.
وكشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن أن ما تردد عن انتشار فيروس كورونا بالهواء حديث غير علمي، وأن انتقال الفيروس يتم بشكل مؤكد حتى الآن، عبر الأسطح أو عبر الأشخاص الحاملين للمرض.
واستطرد أن "الجهود البحثية للوصول إلى لقاح لعلاج كورونا ستستغرق وقتًا طويلًا، ونحاول تقصير مدة الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، وبدأنا مرحلة التجارب السريرية لعدد من اللقاحات".
وأورد أنه يجب الالتزام بالنظافة الشخصية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، متابعًا: "ندعم بشكل مستمر دول الإقليم التي تعاني قصورًا في أنظمة الرعاية الصحية".
وأردف أنه من الصعب التكهن بإمكانية انحسار فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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