راسخ وقوي.. "الصحة العالمية" تطمئن المصريين بشأن كورونا

"المنظري": النظام الصحي في مصر راسخ وقوي في التعامل مع سيناريوهات كورونا





قال الد كتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: إن انتقال فيروس كورونا يتم بوتيرة متسارعة داخل الشرق الأوسط.





وأشار "المنظري"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" أمس الخميس، إلى أن الأرقام الأخيرة من حيث الانتشار، تعد بمثابة إنذار من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وأضاف أن النظام الصحي في مصر، راسخ وقوي للتعامل مع أي سيناريو لفيروس كورونا، وأن مكتب المنظمة بالقاهرة أشاد بالاستعدادات المصرية للتعامل مع فيروس كورونا.





ونوه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بأن منظمة الصحة العالمية تشجع البلدان على تطبيق إجراءات الوقاية المجتمعية ومنع الاختلاط.





وتابع "نطلب من الدول دائمًا تقييم أوضاعها الداخلية الصحية باستمرار للتعامل مع فيروس كورونا، ونطالب بعض الدول باتخاذ بعض الإجراءات الصعبة للتعامل مع فيروس كورونا"، مشددًا على أن للأفراد دور متساوٍ مع دور الحكومة في إنجاح خطط الوقاية من فيروس كورونا.





وكشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن أن ما تردد عن انتشار فيروس كورونا بالهواء حديث غير علمي، وأن انتقال الفيروس يتم بشكل مؤكد حتى الآن، عبر الأسطح أو عبر الأشخاص الحاملين للمرض.





واستطرد أن "الجهود البحثية للوصول إلى لقاح لعلاج كورونا ستستغرق وقتًا طويلًا، ونحاول تقصير مدة الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، وبدأنا مرحلة التجارب السريرية لعدد من اللقاحات".





وأورد أنه يجب الالتزام بالنظافة الشخصية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، متابعًا: "ندعم بشكل مستمر دول الإقليم التي تعاني قصورًا في أنظمة الرعاية الصحية".





وأردف أنه من الصعب التكهن بإمكانية انحسار فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.



