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المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:14 ص
لحظة مرور الرئيس
لحظة مرور الرئيس
أية حمروشي
قال المواطن محمود سمير، الذي تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور له أثناء مرور سيارة رئيس الجمهورية إلى جواره، مصادفة، لحظة توجهة لجهة عمله: "أنا مواطن مصري عادي وليس مهندس كما قالت بعض المواقع والصفحات وكنت رايح الشغل بالصدفة وجدت الرئيس يتحدث مع بعض العمال والمهندسين الموجودين بالموقع في ميدان رابعه العدوية طريق النصر".

مفاجأة غير متوقعة
وأضاف "سمير"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر": "أنا كنت رايح الشغل بالأمس وبعد ما انتهيت من عملي وجدت الطريق متوقفًا، فاتجهت لإيداع شيك بأحد البنوك أمام مستشفى التأمين الصحي، وفجأة وجدت شخص نازل من السيارة، وكانت المفاجأة أني لقيت سيادة الرئيس يتحدث مع بعض العمال والمهندسين في موقع العمل بميدان رابعة العدوية بطريق النصر، وأنا ماشي عادي جدا وفجأة أول ما رجعت من الشغل لقيت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتقول إن أنا مخابرات أو مهندس بتهرب من الموقع".

وتحدث عن نفسه قائلا: "أنا متزوج ولدي بنت وولد وأبلغ من العمر ٣٣ عاما ولدي شركة لتصنيع اللحوم".

وأشاد بدور الرئيس على أرض الواقع، معربًا عن انبهاره بعد رؤيته الرئيس دون حراسة في وضح النهار. 

السيسي يحرص على حياة العمال
كان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي يوثق لحظة مروره على أحد مواقع العمل، ووجد العمال يعملون دون استخدام الكمامات التي تقيهم من فيروس كورونا المستجد.

ورصد مقطع الفيديو انفعال الرئيس على المسؤولين بموقع العمل بسبب ترك العاملين دون كمامات أو إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وقال السيسي موجهًا حديثه لأحد المسؤولين بموقع العمل: "أنا بقول الكلام ومش بيتنفذ ولا اية أنت المسؤول هنا الناس دي يومياتها كام علشان يجيب كمامات!! رد عليا، وزع عليهم كمامات يبني، أنا لو جيت بكرة ولقيت الناس مش لابسة الكلام دة هيحصل مشكلة كبيرة فاهمين ولا مش فاهمين!".

تحذير مهم من السيسي
وكان السيسي، قد أشار في تصريحات أثناء افتتاحه أحد المشروعات القومية، إلى أنه شاهد بعض المواطنين في الشارع لا يرتدون الكمامات، محذرا من التهاون في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد، بدأ في الصين، ومنها انتشر في باقي دول العالم، وأصاب نحو مليون و600 ألف شخص، وقتل نحو 95 ألف شخص حول العالم، وفي مصر أصاب 1699 حالة، وقتل 118 شخصًا، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة المصرية.
المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل
المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل
المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل
المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

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