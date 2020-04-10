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موقف إدارة باريس سان جيرمان من رحيل نيمار لصفوف برشلونة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:17 ص
نيمار
نيمار
علي ماهر حلمي
أوضحت تقارير اسبانية اليوم عن موقف إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من رحيل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور من الرحيل لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لايزال الحديث متواصل عن مستقبل نجم فريق باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار جونيور حول رحيله لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال الصيف المقبل لكن إدارة باريس سان جيرمان واثقة من بقاء نيمار مع الفريق الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"لن تكون هناك أموال في السوق للتوقيع مع نيمار إدارة باريس سان جيرمان هادئة بشأن مستقبل نيمار، وذلك في ظل الأزمة الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا الأزمة الصحية التي ضربت جميع أرجاء العالم، ستكون لها تأثير كبير على الأندية التي ستخسر الكثير من الأموال بسبب التوقف الحالي".

يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية رغبة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والعودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني.

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