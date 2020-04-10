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عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر

تقدم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور  بالشكر والتقدير للدكتور محمد الباز على الفترة التي قضاها مقدما لبرنامج ٩٠ دقيقة، خلفًا لعدد من كبار الإعلاميين الذين قاموا بتقديم البرنامج على مدار ١٥ عامًا.

وأكد الدكتور حسن راتب أن "٩٠ دقيقة" سيواصل رسالته الأساسية ليكون منبرًا للتنوير والتثقيف في إطار من الحيادية والموضوعية وفقا  للثوابت والمبادئ التي تأسست عليها قناة المحور قبل ٢٠ عامًا.

وفي هذا السياق يتمني الدكتور حسن راتب للدكتور محمد الباز التوفيق في المرحلة المقبلة.

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