عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

وأشار البعض إلى محاولات الأطباء لانقاذه بعد دخوله في غيبوبة.

كان شقيق الملحن خالد عادل، كشف مؤخرا عن حالتة الأخير الصحية قائلًا: "مازالت الحالة حرجة حتى الأن فهو بالعناية المركزة منذ ستة أيام بمستشفى شبرا العام، ويعاني من فشل كلوي مزمن وارتفاع في أنزيمات الكبد مع التهاب حاد برجليه بالاضافة الى تعرضه لتسمم دموي حاد وورم بالمثانة وماء حول الرئة والقلب".



