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عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر

تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي أنباءًا تفيد بتدهور الوضع الصحي للملحن الشاب خالد عادل، إثر دخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز تنفس اصطناعي.

وأشار البعض إلى محاولات الأطباء لانقاذه بعد دخوله في غيبوبة.

كان شقيق الملحن خالد عادل، كشف مؤخرا عن حالتة الأخير الصحية قائلًا: "مازالت الحالة حرجة حتى الأن فهو بالعناية المركزة منذ ستة أيام بمستشفى شبرا العام، ويعاني من فشل كلوي مزمن وارتفاع في أنزيمات الكبد مع التهاب حاد برجليه بالاضافة الى تعرضه لتسمم دموي حاد وورم بالمثانة وماء حول الرئة والقلب".

وكشف في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" النقاب عن أن الفنان تامر حسني، ينتظر استقرار حالة الملحن خالد بالرعاية المركزة حتى يستطيع نقله إلى مستشفى خاص لمواصلة علاجه وتحمل جميع النفقات المالية حتى يتم شفائه والاطمئنان على حالته بشكل كامل".

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