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محافظ الغربية يتوعد المعتدين على أراضي الدولة: إحالتهم للنيابة العسكرية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:02 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
مروة عبدالعزيز
قال الدكتور محمد رحمي، محافظ الغربية، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نتعامل بحسم وشدة في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب" الذي يعرض عبر فضائية "المحور"، الخميس، أن هناك أشخاصا ضعاف النفوس يستغلون الموقف في التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه تم إزالة 127 حالة منذ مارس الماضي، كما تم إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وسيتم تحويل المعتدين إلى النيابة العسكرية. 

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى جاهدة لاستمرار العمل في المشروعات القومية رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "لن نسمح باستغلال أزمة كورونا في البناء على أرض الدولة أو البناء بدون ترخيص". 

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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