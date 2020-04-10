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اغنية "نشيد العاشقين" لأحمد جمال تتخطى 12 مليون مشاهدة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت أغنية "نشيد العاشقين" للفنان أحمد جمال، حتى النجاحات كبيرة، فور طرحها على جميع وسائل التواصل الإجتماعي .

وتخطت الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" 12 مليون مشاهدة.

وأصبحت أغنية "نشيد العاشقين" من الأغاني الأساسية في حفلات الزفاف ولها رقصة مخصصة لها تشبه رقصة "أميرات ديزني".

يشار أن الأغنية من كلمات: نور الدين محمد، وألحان أحمد العتابي، توزيع محمد العشي، هندسة صوتيه خالد سند، مونتاج الفيديو: أحمد حمدي، وإشراف عام: ميمي فؤاد .

وتقول كلمات الأغنية:"صاحبة الصون والعفاف احلى واحدة في البنات..اللي عمري ما قلبي شاف زيها في المخلوقات..تسمحيلي برقصه هادية تسحميلي بقرب منك...حلم عمري تكوني راضية عن وجودي بس جنبك..يا خلاصة الجمال يانشيد العاشقين...يا إجابة عن سؤال كان شاغلني من سنين..كان سؤال عن مين حبيبتي..مين هتبقى أساس حكايتي...والإجابة كانت أنتي أنتي كنتي غايبة فين...يا حبيبتي أنتي نوري أنتي إحساسي بحياتي...أنتي مالكة من شعوري كل ماضي وكل آتي...أنتي مفتاح الحياة للي نفسه يعيش سعادة...قلبي محتاجلك معاه وكل يوم يحتاج زيادة...يا خُلاصَة الجَمال يانشيد العاشِقِيْنَ...يا إِجابَة عَنَّ سُؤال كانَ شاغَلَنِي مَن سَنَّينَ...كانَ سُؤال عَنَّ مَيْن حَبِيبَتَيْ...مَيْن هتبقا إِساس حِكايتِي....وَالإِجابَة كانَت أَنّتِي أَنّتِي كَنَّتَيْيَ غايبة فَيِن".


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