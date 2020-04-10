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عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:08 ص
حالات وفاة بفيروس كورونا في أمريكا
حالات وفاة بفيروس كورونا في أمريكا
ترجمة- دينا قدري
سجلت الولايات المتحدة 1783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت به جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وتعد هذه الحصيلة اليومية أقل من اليوم السابق – الذي شهد وفاة 1973 شخصًا – ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الولايات المتحدة إلى 16478 شخصًا، وهي الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في العالم بعد إيطاليا.

فقد سجلت الولايات المتحدة على مدار يومين متتاليين – الثلاثاء والأربعاء – ما يقرب من 2000 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وهي أسوأ حصيلة يومية في العالم منذ بداية تفشي وباء كورونا المستجد.

وتمتلك الولايات المتحدة وحدها أكثر من ربع حالات الإصابة المعلنة رسمياً في العالم، مع إجمالي أكثر من 460 ألف حالة، وفقًا للأرقام التي تقدمها "جونز هوبكنز" المحدثة باستمرار.

وسجلت الولايات المتحدة منذ منتصف الأسبوع الماضي أكثر من 1000 حالة وفاة يومية جديدة، على الرغم من تدابير الاحتواء التي تم تنفيذها تدريجيا، ولاية تلو الأخرى. 

وتعد ولاية نيويورك البؤرة الرئيسية للوباء في البلاد، مع تسجيلها لأكثر من 7000 حالة وفاة. وقال حاكم الولاية أندرو كومو، يوم الخميس، إنه تم تسجيل زيادة قياسية أخرى في حالات الوفاة في الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 799 حالة.

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